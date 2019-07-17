انتشار للجيش اللبناني في منطقة السفارة الكويتية

انتشر ​الجيش اللبناني​ في منطقة ​السفارة الكويتية​، وكثف دورياته في محيط المخيمات الفلسطينية في الضاحية الجنوبية وسط أوامر صارمة بتوقيف أي مخل بالأمن. وكانت قد أفادت غرفة التحكم المروري بأن "بعض المحتجين قطعوا الطريق تحت جسر المطار الغبيري المسلك الغربي"،وأشارت الى أن "حركة المرور كثيفة في المحلة".

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