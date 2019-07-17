كليجدار أوغلو يدعو أردوغان إلى عقد محادثات رسمية مع القيادة السورية

دعا زعيم "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعقد محادثات على المستوى الرسمي مع سوريا بأسرع وقت ممكن.
وطالب كليجدار، في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان، بـ "تغيير السياسية الخارجية لتركيا 180 درجة"، حيث قدم العديد من النقاط للحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
ولفت إلى أنه "على تركيا أن تعقد محادثات على المستوى الرسمي مع سوريا بأسرع وقت ممكن"، متسائلًا: "لماذا لا يوجد لدينا سفير في دمشق؟ ولماذا نعقد محادثات غير مباشرة عبر روسيا؟ فوحدة الأراضي السورية من مصلحة تركيا".
وفي الشأن الليبي، اعتبر كليجدار أنه "على أنقرة أن تتخلى عن إرسال السلاح إلى ليبيا. ماذا تريدون من ليبيا؟ ولماذا ترسلون السلاح إليها؟ وبدلًا من لعب دور الوسيط من أجل السلام، لماذا تسعون للإيقاع بين الأشقاء؟"
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