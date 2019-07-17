كليجدار أوغلو يدعو أردوغان إلى عقد محادثات رسمية مع القيادة السورية

دعا زعيم "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض ​كمال كليجدار أوغلو​ الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، لعقد محادثات على المستوى الرسمي مع ​سوريا​ بأسرع وقت ممكن.

وطالب كليجدار، في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان، بـ "تغيير السياسية الخارجية ل​تركيا​ 180 درجة"، حيث قدم العديد من النقاط للحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

ولفت إلى أنه "على تركيا أن تعقد محادثات على المستوى الرسمي مع سوريا بأسرع وقت ممكن"، متسائلًا: "لماذا لا يوجد لدينا سفير في دمشق؟ ولماذا نعقد محادثات غير مباشرة عبر ​روسيا​؟ فوحدة ​الأراضي السورية​ من مصلحة تركيا".

وفي الشأن الليبي، اعتبر كليجدار أنه "على ​أنقرة​ أن تتخلى عن إرسال السلاح إلى ​ليبيا​. ماذا تريدون من ليبيا؟ ولماذا ترسلون السلاح إليها؟ وبدلًا من لعب دور الوسيط من أجل السلام، لماذا تسعون للإيقاع بين الأشقاء؟"