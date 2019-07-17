المسماري: قواتنا تحقق تقدمات يوميا على مشارف طرابلس

أعلن الناطق باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري أن "قواته تحقق تقدمًا يوميًا على مشارف العاصمة ​طرابلس​، على حساب مواقع المليشيات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن ​القوات​ الجوية "قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكت أهدافا إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي"، معربًا عن ثقته بأن تحمل ​الساعات​ القادمة "المزيد من بشائر النصر على المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية".

وردا على دعوة الدول الست (​الولايات المتحدة​، ​فرنسا​، ​بريطانيا​، ​إيطاليا​، مصر، ​الإمارات​)، أمس الثلثاء، إلى وقف الاقتتال في محيط طرابلس، لفت المسماري، في ​مؤتمر​ صحفي، إلى أن "الجيش الوطني يتوافق معها، لكننا ما زلنا نطالب هذه الدول برفع حظر التسليح عن ​الجيش الليبي​".

يذكر أن مشارف العاصمة الليبية تشهد منذ مطلع نيسان الماضي، معارك تتصدى فيها القوات الموالية ل​حكومة​ الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ومقرها طرابلس، للهجوم الذي يخوضه "الجيش الوطني" التابع للمشير ​خليفة حفتر​، في مهمة "تحرير المدينة من الجماعات والمليشيات الإرهابية"، وفقًا للمشير.