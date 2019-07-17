المسماري: قواتنا تحقق تقدمات يوميا على مشارف طرابلس

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن "قواته تحقق تقدمًا يوميًا على مشارف العاصمة طرابلس، على حساب مواقع المليشيات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن القوات الجوية "قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكت أهدافا إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي"، معربًا عن ثقته بأن تحمل الساعات القادمة "المزيد من بشائر النصر على المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية".
وردا على دعوة الدول الست (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات)، أمس الثلثاء، إلى وقف الاقتتال في محيط طرابلس، لفت المسماري، في مؤتمر صحفي، إلى أن "الجيش الوطني يتوافق معها، لكننا ما زلنا نطالب هذه الدول برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي".
يذكر أن مشارف العاصمة الليبية تشهد منذ مطلع نيسان الماضي، معارك تتصدى فيها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ومقرها طرابلس، للهجوم الذي يخوضه "الجيش الوطني" التابع للمشير خليفة حفتر، في مهمة "تحرير المدينة من الجماعات والمليشيات الإرهابية"، وفقًا للمشير.
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