البنتاغون يدعو الطيارين الأتراك لمغادرة أميركا قبل 31 تموز

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن أنها "ستبدأ باستبعاد تركيا رسميًا من برنامج المقاتلة F-35"، مؤكدة أن "واشنطن لن تبيع تركيا تلك المقاتلات بعد شرائها منظومة الصواريخ الروسية S–400".
ولفت البنتاغون إلى "أننا سنواصل التعاون مع أنقرة لكن قرار تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية سيكون له تأثير على الناتو"، كاشفًا عن أن "تركيا ستخسر 9 مليارات دولار جراء تقليص صفقة طائرات أف 35".
ونوّه بـ"أننا أبلغنا الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة قبل 31 تموز".
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