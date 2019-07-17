البنتاغون يدعو الطيارين الأتراك لمغادرة أميركا قبل 31 تموز

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ عن أنها "ستبدأ باستبعاد ​تركيا​ رسميًا من برنامج المقاتلة F-35"، مؤكدة أن "​واشنطن​ لن تبيع تركيا تلك المقاتلات بعد شرائها ​منظومة​ ​الصواريخ​ الروسية S–400".

ولفت ​البنتاغون​ إلى "أننا سنواصل التعاون مع ​أنقرة​ لكن قرار تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية سيكون له تأثير على ​الناتو​"، كاشفًا عن أن "تركيا ستخسر 9 مليارات دولار جراء تقليص صفقة طائرات أف 35".

ونوّه بـ"أننا أبلغنا الطيارين الأتراك الذين يتدربون في ​الولايات المتحدة​ بضرورة المغادرة قبل 31 تموز".