الخارجية الأردنية تدين الهجوم على موظفي القنصلية التركية بأربيل

دانت وزارة الخارجية الأردنية "بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة ​أربيل​ العراقية"، مشيرة إلى "أننا نقدم خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة التركية الشقيقة وللحكومة العراقية الشقيقة بالفقيدين ونتمنى الشفاء العاجل للجريح".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​، في بيان، أن "هجومًا مسلحًا غادرًا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين.

ولفتت الخارجية إلى "أننا نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

في حين شددت حكومة كردستان في ​شمال العراق​، في بيان لها، على أنها "تدين بشدة العمل الإجرامي الذي حصل، الأربعاء، في أحد مطاعم أربيل، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وأحد المواطنين العراقيين وإصابة آخر".