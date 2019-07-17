شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اسماعيل: الأرض تهتز تحت أقدام أردوغان وتركيا تئن تحت التعذيب والاعتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، أن الأرض تهتز تحت أقدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويبدو أن نهايته أصبحت وشيكة، بعدما دخل بتركيا في الحائط بفضل سياسات عدوانية ضد الشعب التركي كله، منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.

وأشار النائب محمد اسماعيل فى بيان له، إلى زيادة أعداد المعتقلين السياسيين في تركيا، وتردي أوضاعهم داخل السجون والمعتقلات، حتى وصلت أعدادهم لنحو 260 ألف معتقل، علاوة على دأب اردوغان فصل الناس من أعمالها ومطاردتهم أمنيا بتهم وذرائع المشاركة في الانقلاب ضده.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا يأتي وسط ترنح اقتصاد تركيا وهروب الاستثمارات الأجنبية من أنقرة لأن أردوغان تفرغ للانتقام له، وللاخوان الإرهابيين الذين يناصرهم في كل مكان وترك تركيا ومشاكلها.

