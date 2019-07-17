البنتاجون: تركيا تخرج من برنامج "إف-35" بحلول مارس 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلنت إيلين فورد، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للمشتروات أن مشاركة تركيا فى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة سوف تنتهي بحلول مارس القادم.

وقالت لورد إن الولايات المتحدة سوف تسد الثغرات، ولن يكون هناك أى اضطراب فى تسليم الطائرات إف-35 للدول التي لديها بالفعل طلبات للحصول على هذه الطائرات.

وأضافت:" ولن نعلق على ما إذا كانت تركيا يمكنها العودة إلى هذا البرنامج بالتخلى عن نظام الصواريخ الروسى"إس 400".

ومن جانبه، قال ديفيد تراتشتينبرج وكيل وزارة الدفاع للسياسات:" إن هذا رد محدد على عمل محدد" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية مع تركيا.