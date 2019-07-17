محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
أعلنت إيلين فورد، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للمشتروات أن مشاركة تركيا فى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة سوف تنتهي بحلول مارس القادم.
وقالت لورد إن الولايات المتحدة سوف تسد الثغرات، ولن يكون هناك أى اضطراب فى تسليم الطائرات إف-35 للدول التي لديها بالفعل طلبات للحصول على هذه الطائرات.
وأضافت:" ولن نعلق على ما إذا كانت تركيا يمكنها العودة إلى هذا البرنامج بالتخلى عن نظام الصواريخ الروسى"إس 400".
ومن جانبه، قال ديفيد تراتشتينبرج وكيل وزارة الدفاع للسياسات:" إن هذا رد محدد على عمل محدد" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية مع تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: تركيا تخرج من برنامج "إف-35" بحلول مارس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.