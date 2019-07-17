رسيمًا| بعد بيان الوزارة.. المحافظ يكشف مصير طلاب "لجنة الغش" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مصير طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، وذلك بعد إصدار وزارة التربية والتعليم بيانها الرسمي حول حسم أزمة اللجنة المثارة مؤخرًا بحجب نتيجتها بسبب حدوث أعمال غش، خلال امتحانات الثانوية العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن الطالب الراسب في أكثر من مادتين تحتسب سنة رسوب طبقًا للقانون، كما أن الطلاب الذين قاموا بالغش بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات باللجان يعتبروا راسبين بقوة القانون، والطالب الراسب في مادتين فقط فأقل فسوف يجرى دخوله الدور الثاني وتحتسب له نصف الدرجة العظمي في حال نجاحه طبقًا للقانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن نتيجة الطلاب في لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية في بيلا سوف يجرى إعلانها خلال ساعات على الموقع الرسمي للوزارة.

وتابع المحافظ أنه يتعين على جميع الطلاب التوجه إلى المدرسة لتسليم البيان السابق الذي حصلوا عليه واستلام بيان النجاح الجديد فور ورود الاستمارات الجديدة وبيانات النجاح إلى المدرسة، ليعد ذلك حلا نهائيا، حرصًا على مستقبل الطلاب وإدراكًا لظروف أولياء الأمور وتطبيقًا للقانون والصالح العام.

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يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعي بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العامة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاثة مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء"، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين قاموا بالغش بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات، وقد قررت الوزارة حرمانهم جميعًا من دخول امتحانات الدور الثاني مع اعتبارهم راسبين في تلك المواد ويعتبر العام الدراسي بالنسبة لهم عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونيًا.

وأقرت التحقيقات بثبوت تطابق الإجابات لـ47 طالبًا في مادتي "اللغة العربية، والفيزياء"، وثبوت تطابق في إجابات 37 طالبًا في مادتي "الفيزياء، والكيمياء"، وثبوت تطابق في إجابات 113 طالبًا في المواد "اللغة العربية، والفيزياء"، وقررت الوزارة إلغاء الامتحانات في تلك المواد واعتبارها مواد رسوب ويطبق عليهم القواعد المنظمة للدور الثاني على أن يتم احتساب نصف الدرجة العظمى في حالة نجاحهم في تلك المواد.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات، عدم عقد لجان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلجنة الامتحان رقم 1154 ومقرها مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمديرية كفر الشيخ التعليمية خلال الدور الثاني ومستقبلا خلال السنوات المقبلة.