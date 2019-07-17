لا يزيد عن 10 سنوات.. تعرف على شروط التقدم لجامعة الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد القادم ٢١ يوليو ٢٠١٩، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وينضم البرنامج 6 جامعات ومراكز بحثية هم جامعة مطروح، وجامعة الاقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الفلكية، وجامعة بدر.

وأشارت أكاديمية البحث العلمي، في بيان اليوم، إلى أن باب التسجيل يغلق تلقائيا في كل جامعة، وذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة بكل جامعة، ومن ثم تختفي تلقائيا من قائمة التسجيل.

وحددت البحث العلمي، شروط التسجيل والقبول لهذا العام، وفقًا للتالي:

- التسجيل فقط للطلاب الجدد الذي لم يسبق لهم التقدم لجامعه الطفل والدراسة بها -علما بأن كل الطلاب المقيدين والمسجلين من قبل بجامعه الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مره أخري شرط التزامه بالحضور وعدم تخلفه عن الحضور.

- التسجيل متاح للفئه العمرية من ٩ الي ١٠ سنوات و٦ شهور ٢٠١٩ بشرط ان لا يقل عمر الطفل عن ٩ ولا يزيد عن ١٠ سنوات و٦ أشهر.

- القبول بأولوية التقدم وأسبقية تسجيل الأطفال وفي حاله تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو خاطئة يعتبر التسجيل لاغي.

- التسجيل يكون إلكتروني فقط ولا يوجد أي سبيل لتسجيل الطفل إلا من خلال لموقع الالكتروني فقط وذلك في الموعد المعلن بالأعلى.

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- النظام الإلكتروني يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط وسوف يتم ذلك من خلال التأكد من الرقم القومي لكل طفل في حاله التلاعب في التسجيل سوف يلغي تسجيل الطفال نهائيا.

- لا يحق لأي طالب طلب النقل من والي جامعه أخري مهما كانت الظروف وفي حاله عدم حضوره بالجامعة المسجل بها وذهابه لجامعه أخري سوف يتم رفض قبوله بالجامعة الأخرى، بجانب إسقاط حقه في الجامعة المسجل بها.

- ذهاب الأطفال مسؤوليه ذويهم وأولياء أمورهم من والي مقر الدراسة بالجامعة، والأكاديمية والجامعة غير مسؤولين عن الأطفال قبل استلامهم باليوم الدراسي أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام أولياء الأمور لهم.

- تعلن مواعيد الدراسة طبقا للظروف الوقتية المتاحة وفي حاله تخلف أي طفل عن الحضور فهذا يسقط حقه في منحة جامعة الطفل ولا يحق لولي أمره المطالبة باستكمال البرنامج أو الانتقال لجامعه اخري.

- برنامج جامعه الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبه تتعدي ٨٥% لذا يتقدم الطلاب للتسجيل بالجامعة طبقا لمربعهم السكني لعدم وجود أي اختلاف في المنهج الأساسي بين الجامعات.

- برنامج جامعه الطفل تابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ولا يحق لأي جهة أو جامعه استخدام اسم جامعه الطفل أو التسويق للبرنامج الا بموافقة كتابية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- كافة الاعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعه الطفل تعلن فقط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي على أن يكون التسجيل الالكتروني من خلال الموقع التالي الخاص بجامعة الطفل http://childuni.asrt.sci.eg

- التسجيل سوف يكون متاح على الموقع الرسمي لجامعة الطفل وذلك في أكثر من ٣٦ جامعة على مستوي محافظات الجمهورية علما بأن التسجيل والدراسة مجانا ومدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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