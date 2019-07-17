محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، وضبط المخالفين. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 6721 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2482 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و40 سائقا تحت تأثير المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.