نقيب صيادلة القاهرة: خريجو الصيادلة في مصر 5 أضعاف المعدل العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن خريجي الصيدلة في مصر 5 أضعاف المعدل العالمي لخريجي الصيادلة في العالم، منتقدًا في الوقت نفسه إقبال الأمور على التقديم لأبنائهم في الجامعات الخاصة.

وأضاف الشيخ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" على فضائية "ON E"، الأربعاء، أنه دول الخليج بدأت في إعادة الصيادلة المصريين والاستغناء عنهم.

وحذر الشيخ، أولياء الأمور من دخول أبناءهم في الجامعات الخاصة لأن تنتج خريجين عاطلين دون عمل.

وأضاف أن هناك أولياء أمور تفكر في إدخال أولادهم كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة، وهو ما يعتبر نوع من الاستثمار، حيث يدفع الطالب ما يقرب 75 ألف جنيه في العام الواحد أي حوالي 400 ألف جنيه بانتهاء دراسته في الكلية.​