محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ)
أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على إرهابية من عناصر تنظيم (داعش) أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها مساء اليوم - أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط المتهمة، حيث تبين إنها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، كما أنها أرملة لإرهابي قتيل كان يتولى موقعًا قياديًا بارزًا في التنظيم ومسئولية تجنيد أشخاص وإلحاقهم بصفوفه.
وأشارت إلى أن مخابرات الجيش ضبطت الإرهابية أثناء محاولتها دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وأنها أحيلت إلى سلطات التحقيق القضائية العسكرية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني يلقي القبض على إرهابية بتنظيم "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.