"الغارديان" البريطانيّة : ترامب يريد دفع الولايات المتحدة لماضيها العنصري

جاءت إفتتاحية صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم، الأربعاء 17 جويلية 2019، تحت عنوان "ترامب يريد دفع الولايات المتحدة لماضيها العنصري، ويجب على الناخبين دفعها للأمام".

وقالت إن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد الولايات المتحدة نصف قرن إلى الوراء، إلى العصر الذي كان فيه الزعماء المنتخبون يتحدثون عن تفوق الرجل الأبيض.

وأضافت أن ترامب يخفق في فهم، أو يتجاهل، واحدة من القواعد الرئيسة لبلاده وهي أن الناس لا يجب أن يميز بينهم على أساس لون بشرتهم أو عرقهم. وترى الصحيفة أن ترامب لا يعتبر إلا البيض مواطنين حقيقيين للولايات المتحدة، بينما ينظر إلى المهاجرين والأعراق الأخرى على أنهم عابرون.

Advertisements

وإعتبرت أن الأمر لم يأت كمفاجأة أن يقول ترامب لأربع عضوات في الكونغرس، كلهم من غير البيض، أن "يعودوا" إلى "البلاد التي جاءوا منها".

وتابعت إن ذلك يعد "عنصرية واضحة" ويتماشى مع التصور القومي الأبيض الذي يؤيده ترامب.

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة إنه بينما يتجه ترامب بكل قوته صوب اليمين، يبدو أن مزاج الناس في بلاده يتحول صوب اليسار، حسبما تشير استطلاعات الرأي.