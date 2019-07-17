مقتل قائد عسكري أفغاني على أيدي عنصرين ينتميان لطالبان

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية مقتل قائد الفوج الثالث بالجيش الوطني الأفغاني عبدالمبين مجتبى في إقليم غزني. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث فواد أمان أن عنصرين اثنين ينتميان لطالبان قتلا مجتبى بعد ظهر اليوم الأربعاء خلال تقييمه الوضع الأمني لنقاط التفتيش على طريق غزني/قندهار السريع .. مشيرا إلى مقتل أحد المهاجمين وإصابة الثاني.

ظهر اليوم الأربعاء خلال تقييمه الوضع الأمني لنقاط التفتيش على طريق غزني/قندهار السريع .. مشيرا إلى مقتل أحد المهاجمين وإصابة الثاني.

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