ترامب يوافق على لقاء السيناتور راند بول مع وزير الخارجية الإيراني

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على اقتراح عضو مجلس الشيوخ، راند بول، لقاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لتخفيف التوتر بين واشنطن وإيران، حسب صحيفة "Politico".
وأشارت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحديث بين السيناتور وترامب جرى أثناء جولة من لعبةالغولف بينهما، نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت "Politico" أن عددا من المسئولين في الإدارة الأمريكية أبدوا استياءهم من إمكانية قيام بول بالتوسط مع إيران عبر إجراء محادثات، باسم ترامب، مع ظريف الذي يجري هذا
ويعرف راند بول، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي، بانتقاده لتدخل الولايات المتحدة في شؤون دول أخرى، ومعارضته الحادة لأي مواجهة عسكرية محتملة بين واشنطن وطهران.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، على خلفية التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين، عن استعدادها للتفاوض مع إيران بدون شروط مسبقة.
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