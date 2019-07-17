كشفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن أن إجمالي مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغ 10.33 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو.
وأوضحت بيانات جدول الإيرادات الصادر عن المؤسسة، اليوم الأربعاء، والذي أوردته "بوابة الوسط" الليبية، أن بيع النفط الخام وحده
وبمقارنة الإيرادات الشهرية من بيع النفط والغاز، تبين أن شهر مايو كان الأعلى إيرادا بحوالي 2.12 مليار دولار، تلاه شهر أبريل بنحو 1.87 مليار دولار، ثم شهر يونيو بواقع 1.73 مليار دولار، وذلك رغم انخفاضها بنسبة 25% بسبب انقطاع الكهرباء، فقد ظلت الأعلى مقارنة بكل من إيرادات شهر يناير وفبراير ومارس.
كانت هذه تفاصيل خبر 10.33 مليار دولار إجمالى إيرادات الليبية للنفط والغاز خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.