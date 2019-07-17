10.33 مليار دولار إجمالى إيرادات الليبية للنفط والغاز خلال 6 أشهر

كشفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن أن إجمالي مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغ 10.33 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو.



وأوضحت بيانات جدول الإيرادات الصادر عن المؤسسة، اليوم الأربعاء، والذي أوردته "بوابة الوسط" الليبية، أن بيع النفط الخام وحده

حقق إيراد بقيمة 8.88 مليار دولار، فيما وصل الإيراد من الضرائب ودخل عقود الامتياز 711.97 مليون دولار ، بينما بلغ إيراد المؤسسة من بيع الغاز والمكثفات 716.85 مليون دولار، ومن بيع البتروكيماويات 20.99 مليون دولار.وبمقارنة الإيرادات الشهرية من بيع النفط والغاز، تبين أن شهر مايو كان الأعلى إيرادا بحوالي 2.12 مليار دولار، تلاه شهر أبريل بنحو 1.87 مليار دولار، ثم شهر يونيو بواقع 1.73 مليار دولار، وذلك رغم انخفاضها بنسبة 25% بسبب انقطاع الكهرباء، فقد ظلت الأعلى مقارنة بكل من إيرادات شهر يناير وفبراير ومارس.