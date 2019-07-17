الخارجية الأمريكية: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن على القيادة الإيرانية اتخاذ قرار بالدخول في مفاوضات حول برنامج طهران الصاروخي، مضيفا أن واشنطن مستعدة للحوار من دون شروط مسبقة.
وقال بومبيو في تصريح لإذاعة "KCMO"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه ثقة بأن مفاوضات حول برنامج إيران للصواريخ الباليستية قد تؤدي إلى نتيجة: "في نهاية المطاف، هذا القرار يعود إلىالقيادة وآية الله في جمهورية إيران الإسلامية".
وتابع بومبيو: "عليه (المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي) أن يتخذ هذا القرار بدلا من أن يبقى في عزلة وأن تبقى (إيران) دولة مارقة وأكبر دولة في العالم ترعى الإرهاب، وبدلا من أن يستمر بتهديد العالم بالأسلحة النووية والصواريخ".
وأعرب بومبيو عن أمله بأن تتخذطهران هذا القرار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد استعداد واشنطن "للجلوس معهم وبحث كيف يمكن تحقيق هذا التحول".
وأضاف الوزير الأمريكي: "نحن مستعدون للقائهم بدون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أنه "إذا قررت إيران الدخول في المفاوضات، فسيكون كل شيء جيدا وسنسير باتجاه جديد تماما".
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض حول برنامجها للصواريخ الباليستية، لكن طهران نفت ذلك، مؤكدة أن هذا الموضوع غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف.
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