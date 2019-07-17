اجتماع بالقاهرة يبحث إفشال المحاولات الإسرائيلية للإضرار بالعلاقات العربية - الأفريقية

عقد مدراء إدارات أفريقيا بوزارات الخارجية العربية، اجتماعاً لهم اليوم برئاسة السعودية، وبمشاركة ممثلي إدارات أفريقيا بوزارات الخارجية العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لتركيز وتنسيق العمل لمواجهة المُخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية التي تستهدف قضية فلسطين والقضايا العربية.

وأكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية، "حرص الدول العربية على تعزيز العلاقات العربية الأفريقية التاريخية، وتجنيبها كل ما يضرّ بها من جراء المُخططات الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "عقد هذا الاجتماع جاء في إطار الجهود العربية لمواجهة تلك المُخططات الاسرائيلية في القارة الأفريقية، وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم /151/ بتاريخ 6/3/2019".

Advertisements

اقرأ أيضاً: "التعاون الإسلامي" تعرب عن قلقها إزاء نقل بعثات دبلوماسية إلى القدس

وقال الأمين العام المساعد: "برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات جديدة عديدة للتنامي الملحوظ في العلاقات الأفريقية - الإسرائيلية لاسيما في السلوك التصويتي للدول الأفريقية على القرارات الفلسطينية في الأمم المُتحدة".

وأضاف: "لوحظ ازدياد أعداد الدول التي تنحى باتجاه الامتناع عن التصويت بشكلٍ عام، وبعضها مُعارضةُ لتلك القرارات التي تدعم الحق الفلسطيني وتُدين انتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، خلافاً لما كان عليه الحال في هذه الكتلة التصويتية الكبيرة المنسجمة الداعمة للحقوق الفلسطينية، والمتضامنة مع النضال العادل لشعب فلسطين لإنهاء الاحتلال وإدانة سياساته وانتهاكاته الجسيمة وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه في الحرية والعودة والاستقلال".