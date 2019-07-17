واشنطن لن تبيع أنقرة طائرات "أف 35" وتمنعها من المشاركة في تطويرها

أكّد البيت الأبيض الأربعاء، أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات "أف 35"، ولن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" التي "ستستخدم لاختراق" الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان: "للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة أف -35 مستحيلاً".

لكنّ المتحدّثة شدّدت على أنّ الولايات المتحدة "ستواصل تعاونها مع تركيا على نطاق واسع، مدركة في الوقت نفسه القيود الناجمة عن وجود منظومة إس 400 في تركيا".

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وتابع البيت الأبيض أن "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

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في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أن قرار تركيا شراء منظومة "إس 400" سيؤثر على علاقة تركيا بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفة: "أبلغنا الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول 31 يوليو".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أمس، أن واشنطن لن تسلم تركيا طلبات طائرة "أف 35"، بعدما بدأت أنقرة في تلقي شحنات من منظومة دفاع صاروخي روسية.

وقال ترامب في اجتماع لإدارته: "نحن نقول لتركيا الآن: لأنك أجبرت على شراء منظومة صواريخ أخرى"، فإن الولايات المتحدة لن تسلم طلبات أنقرة للحصول على 100 طائرة من طراز "أف 35"، مضيفاً "أنه موقف صعب للغاية، إنه ليس عملاً عادلاً. نحن نتعامل مع هذه القضية".

كما أفادت مصادر مطلعة على الأزمة الأميركية التركية، بأن الولايات المتحدة أعدت عقوبات ضد تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عقاباً لها على شراء أسلحة روسية.