السيسي يؤكد دعم بلاده أمن واستقرار السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، إن "الرئيس السيسي رحب بلقاء السيد هاشم عبد المطلب، طالباً نقل التحيات للفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، ومؤكداً اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفاً استراتيجياً وامتداداً للأمن القومي المصري".

وأشار السيسي خلال اللقاء إلى متابعته لجميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وأضاف المتحدث الرسمي بسام راضي، أن "السيسي توجه كذلك بالتهنئة للشعب السوداني الشقيق بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى اليوم على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان".

اقرأ أيضاً... السيسي يتصل بالبرهان ويؤكد دعمه للسودان

Advertisements

من جهته، نقل الفريق أول هاشم عبد المطلب إلى السيسي تحيات الفريق أول عبد الفتاح البرهان، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للدور المتواصل للرئيس والجهود المصرية بالغة الأهمية في تثبيت السلم والاستقرار في السودان، سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك في ظل الظرف التاريخي الحالي الذي تمر به بلاده.

وفي السياق، أكد الفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، تطابق الرؤى ووجهات النظر المصرية السودانية تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في كافة الموضوعات العسكرية والأمنية، فى إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال استقباله اليوم، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية -السودانية الذي تستضيفه القاهرة.

وتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب.

وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيداً بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في كافه دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.