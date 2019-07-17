بريطانيا: نشر السفينة الحربية "كنت" في الخليج يصب في ضمان حرية الملاحة

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء، إن بريطانيا أرسلت السفينة الحربية "كنت" إلى الخليج لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة بعد تصاعد التوتر مع إيران، وذلك بعد أن أعلنت في السابق أن نشر السفينة مجرد مهمة روتينية.

وكانت إيران قد توعدت بالرد على ما وصفته "قرصنة" بريطانية، بعد احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس الثلاثاء، أن نشر الفرقاطة "كنت" كان أمراً مخططاً له منذ فترة، لكنها قالت اليوم الأربعاء، إن تفاصيل العملية تداخلت مع تفاصيل تخص سفينة الدعم "ويف نايت".

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وقالت الوزارة: "مازلنا نركز على ضمان وقف التصعيد في المنطقة، وسوف نتصرف بشكل مناسب لحماية المصالح البريطانية وضمان حرية الملاحة... نشر (السفينة) كنت في الخليج في وقت لاحق من العام الحالي، يعكس هذا الأمر".

في السياق، قالت حكومة جبل طارق اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء فابيان بيكاردو ناقش مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قضية ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1"، من دون أن تقدم تفاصيل عما دار في الاجتماع.

كانت قوات مشاة البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة في وقت سابق من الشهر الحالي قبالة منطقة جبل طارق في البحر المتوسط للاشتباه في انتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.