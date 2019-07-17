غرامة 12 مليار دولار.. السجن المؤبد لزعيم أكبر عصابة تهريب مخدرات بالعالم



حكم القضاء الأمريكي، على خواكين جوزمان المشهور باسم "أل تشابو"، المتهم بتزعم أكبر شبكة تهريب واتجار بالمخدرات في العالم، بالسجن مدى الحياة.



ووجدت المحكمة أن جوزمان (62 سنة) مذنب بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما استوجب إصدار حكم بسجنه مدى الحياة، إضافة إلى 30 سنة أخرى خلف القضبان، وتسديد غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.

واتهمت المحكمة جوزمان بتزعم أكبر شبكة تهريب واتجار بالمخدرات في العالم.



وخلال الجلسة، زعم جوزمان أنه تعرض لسوء المعاملة في السجن الذي جرى توقيفه فيه قرابة 30 شهرًا، واتهم السلطات الأمريكية بعدم توفير محاكمة عادلة له.



وفي فبراير/ شباط الماضي، وجهت المحكمة الفيدرالية الأمريكية لجوزمان، تهما أبرزها تنظيم عصابة إجرامية، ومحاولة غسل أموال، وتنفيذ عمليات مسلحة، وارتكاب جريمة القتل غير العمد، وتجارة الماس غير المشروعة، وتجارة الكوكايين والهيروين والماريغوانا وتهريبها.