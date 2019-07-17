كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية ترحب بالإتفاق السياسي للمرحلة الإنتقالية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع الذي تم اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإتفاق السياسي للمرحلة الإنتقالية في السودان، وأثنت على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الإنتقالية وإستكمال مسيرة التوافق الوطني حول بقية الترتيبات والإسحقاقات التي يتطلع إليها الشعب السوداني.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية في هذه المسيرة وفي كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه وإستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم من الإستكمال السلمي والمنضبط والتوافقي لعملية الإنتقال الديمقراطي في البلاد.