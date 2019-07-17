كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا تعلن عن خطة لبدء زراعة القطن المعدلة وراثياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كينيا اليوم الأربعاء عن خطط لبدء الزراعة التجارية للقطن "بي تي" أو القطن المعدل وراثيًا.

وقال تشارلز واتورو، المحقق الرئيسي لمشروع القطن المعدلة وراثيا، إنه من المتوقع أن تصدر الحكومة بذور القطن "بي تي" إلى 1000 موقع مظاهرة في جميع أنحاء مناطق زراعة القطن بحلول نوفمبر.

وقال المسؤول إن التقرير النهائي عن التجارب الوطنية الثانية للأداء الذي يجري في البلاد سيتم تقديمه إلى لجنة تجارب الأداء الوطنية بحلول شهر سبتمبر.

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وقال واتورو لأصحاب المصلحة في قطاع القطن في نيروبي: "ستحصل العملية بعد ذلك على موافقة الهيئة الوطنية للسلامة البيولوجية (NBA) للإفراج عن البيئة ووضعها في السوق".

وكشف أنه سيتم بعد ذلك تسجيل الصنف المختلط بواسطة دائرة فحص صحة النبات في كينيا.

كما حددت رؤية 2030 في كينيا القطن كقطاع رئيسي مع إمكانية الاستفادة من ثمانية ملايين شخص في المناطق الأكثر جفافًا في البلاد، تمتلك الدولة القدرة على إنتاج 260،000 بالات من القطن إذا تمت زيادة المساحة المزروعة.

