كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث الرسمي: الصين تؤيد حل القضايا الاقتصادية والتجارية مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الاربعاء أن الصين تؤيد دائما حل القضايا الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال الحوار والمشاورات، وكانت دائما مخلصة في هذه المشاورات.

وقال المتحدث باسم الحكومة جينج شوانغ في مؤتمر صحفي روتيني "إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جديدة، فسوف تخلق بلا شك عقبات أمام المشاورات التجارية الثنائية وستجعل الطريق إلى اتفاق أطول".

كما صرح الرئيس الامريكى دونالد ترامب اليوم بان هناك طريقا طويلا للذهاب مع الصين للتجارة وهدد بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية الاخرى البالغة 325 مليار دولار.

ونقل جينج عن مثل صيني قوله "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة"، مضيفا أن المرء يحتاج فقط إلى اتخاذ الخطوة الأولى والمضي قدما باستمرار قبل أن يصل إلى وجهته.

ودعا الولايات المتحدة إلى إبداء العزم والمثابرة، والعمل مع الصين للتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة والمربح للجانبين من خلال الجهود المشتركة على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية.

