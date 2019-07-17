كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنخفاض معدل التضخم في كندا في يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية في البلاد اليوم الأربعاء أن معدل التضخم في كندا انخفض إلى 2 في المئة في يونيو من 2.4 في المئة في مايو بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة.

وهبطت أسعار النفط في البلاد بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي، كما انخفض سعر زيت الوقود وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1 في المائة خلال نفس الفترة، وفقًا لإحصاءات كندا.

كما انخفضت أسعار النفط وسط ارتفاع مخزونات الوقود في الولايات المتحدة والقضاء على أسعار الكربون في ألبرتا، وهي المقاطعة المنتجة للنفط في كندا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر شراء سيارات الركاب 3 في المئة على أساس سنوي في يونيو، بعد زيادة بنسبة 4.2 في المئة في مايو.

ووفقًا للوكالة، يدفع المستهلكون الكنديون أكثر للخضروات الطازجة، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 17.3 في المائة في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ يناير 2016، ويعزى ذلك جزئيًا إلى سوء الأحوال الجوية في المناطق الزراعية.

