الرابور الحر: كليب “الغريب” عمل فني حقيقي بعيد عن “التخربيق” -فيديو

خطف الرابور الحر، أنظار عشاق الراب، بأغنيته الجديدة “الغريب”، التي بعث عبرها العديد من الرسائل الهادفة للشباب واستطاع بها دخول قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في “يوتوب”.
الرابور الحر تحدث في حواره مع “اليوم 24″، عن رسائل كليب “الغريب”، وافتخاره بالتعاليق التي تلقاها من الجمهور، والتي تبين تعطشه لأغاني هادفة.
وقال الرابور الحر: “كليب “الغريب” عمل فني حقيقي بعيد عن “التخربيق” ورسائله عديدة”.
وأكد الرابور الحر أنه يفضل أن تكون أغانيه حاملة لرسائل هادفة، رغم أن الكلاش ثقافة حاضرة في الراب إلا أنها لا تستهويه.
وسبق أن حقق الحر نسب مشاهدة عالية بعمله السابق “خلوني” وقد بلغ عدد مشاهداته 20 مليون على يوتوب، وقد تحدث عن الأمر وماذا يعني له.
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