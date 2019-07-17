اتحاد طنجة يتعاقد مع يوسف أنور

واصل فريق اتحاد طنحة لكرة القدم، تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضمه اليوم الأربعاء، اللاعب يوسف أنور.

وأعلن فارس البوغاز، عن تعاقده مع أنور في صفقة انتقال حر، بعد أن شكل متم الموسم الكروي الماضي، نهاية العقد الذي كان يجمعه بفريقه السابق الفتح الرباطي.

ووقع صاحب 28 عاما، في كشوفات اتحاد طنجة عقدا يمتد لموسمين، علما أنه سبق له اللعب في صفوف أندية، الوداد الفاسي، والجيش الملكي، والرجاء الرياضي.

ويسعى ممثل مدينة طنجة، إلى استعادة المستوى الذي ظهر به في الموسم قبل الماضي، حين توج للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة الاحترافية، ناهيك عن الذهاب بعيدا في البطولة العربية للأندية في نسختها الثانية، التي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال.