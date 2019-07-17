الاحتلال يستهدف موقعا شمال قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدفت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، موقعًا في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة المحاصر.

وقال شهود عيان إن الاحتلال أطلق النار تجاه نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية، شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وتطلق قوات الاحتلال النار تجاه المواطنين والأراضي الزراعية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع بشكل شبه يومي.

وأوردت المواقع الإسرائيلية نبأ استهداف الموقع في بيت لاهيا في تجنب الجيش الإسرائيلي إصدار أي توضيحات رسمية حول الموضوع.