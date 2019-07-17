وفاة أحد جرحى الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بوفاة أحد جرحى الهجوم المسلح على الدبلوماسيين الاتراك في محافظة أربيل.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أحد جرحى الهجوم الذي وقع، اليوم، واستهدف الدبلوماسيين الاتراك في محافظة اربيل، توفي بعد إصابته بطلقتين إحداهما في الرأس".
وأضاف أنه "تم نقله إلى دائرة الطب العدلي في اربيل".
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، مقتل أحد موظفيها بهجوم مسلح في محافظة أربيل، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية، مقتل الدبلوماسي التركي وأحد مرافقيه العراقيين.
وأضاف أنه "تم نقله إلى دائرة الطب العدلي في اربيل".
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، مقتل أحد موظفيها بهجوم مسلح في محافظة أربيل، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية، مقتل الدبلوماسي التركي وأحد مرافقيه العراقيين.
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