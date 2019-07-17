اغلاق مركز غير مجاز لزراعة الشعر والقبض على صاحبه في المنصور

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن إغلاق مركز غير مجاز لزراعة الشعر والقبض على صاحبه في منطقة المنصور غربي بغداد. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فريقاً مشتركاً من دائرة التفتيش / قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتعاون مع القوة الماسكة للارض قامت باغلاق مركز لزراعة الشعر في حي المنصور ( شارع الاميرات) ببغداد".



وأضافت أن "الإغلاق جاء بعد ان ثبت ان المركز غير مجاز رسمياً كما تم التحفظ على الاجهزة والمستلزمات الطبية و الادوية و الموجودات والقاء القبض على صاحب المركز وفق امر قضائي".



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