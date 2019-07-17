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المالكي ووفد من بدر يؤكدان ضرورة زيادة التلاحم بين القوى الوطنية للوقوف بوجه التحديات

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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، ووفد من منظمة بدر على ضرورة زيادة التلاحم بين القوى الوطنية للوقوف بوجه التحديات.
وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان"رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه، اليوم، وفد منظمة بدر برئاسة الامين العام المساعد للمنظمة عبد الكريم يونس وعدد من أعضاء المكتب السياسي".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

وشدد الجانبان بحسب البيان، على "ضرورة زيادة التلاحم بين القوى الوطنية للوقوف بوجه التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية واهمية توحيد الجهود لمواجهتها من اجل مصلحة البلد".

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