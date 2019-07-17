السنيد: شورى الحزب لم يصادق على انتخاب العبادي رئيساً للوزراء

وقال السنيد في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية ، إن "شورى الحزب (حزب الدعوة) لم يصادق على انتخاب العبادي رئيسا للوزراء"، مؤكدا بالقول "انا مرتاح لعدم وجودنا في السطة لأن الدعوة ضعفت خلال 12 عاما".وأضاف السنيد، أن "المالكي ظُلم، فالقيادة السابقة بحزب الدعوة ظلمته"، منوها الى أن "انتخاب العبادي رئيسا للوزراء جاء دون اخذ رأي المالكي، الا اننا لا نريد ان نفتح الجراح، وارجو من الاخ العبادي ان لايتحدث عن الالتزام بالمواثيق".

وتابع، أن "انتخاب المالكي سيجعل الحزب اكثر قوة وتماسك وعطاء، وهو بالنسبة للدعاة ليست شخصية عادية، و98% من الذين حضروا مؤتمر الحزب وافقوا على اعادة ترشيحه امينا عاما لحزب الدعوة"، لافتا الى أن "العبادي بارك المؤتمر وفوجئنا باعتراضه المتأخر".