السنيد: شورى الحزب لم يصادق على انتخاب العبادي رئيساً للوزراء

كشف القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد، الاربعاء، عن عدم مصادقة مجلس الشورى في الحزب على انتخاب حيدر العبادي رئيسا للوزراء، داعيا العبادي الى عدم الحديث عن الالتزام بالمواثيق.
وأضاف السنيد، أن "المالكي ظُلم، فالقيادة السابقة بحزب الدعوة ظلمته"، منوها الى أن "انتخاب العبادي رئيسا للوزراء جاء دون اخذ رأي المالكي، الا اننا لا نريد ان نفتح الجراح، وارجو من الاخ العبادي ان لايتحدث عن الالتزام بالمواثيق".
وتابع، أن "انتخاب المالكي سيجعل الحزب اكثر قوة وتماسك وعطاء، وهو بالنسبة للدعاة ليست شخصية عادية، و98% من الذين حضروا مؤتمر الحزب وافقوا على اعادة ترشيحه امينا عاما لحزب الدعوة"، لافتا الى أن "العبادي بارك المؤتمر وفوجئنا باعتراضه المتأخر".
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