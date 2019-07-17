قيادي بالدعوة: المالكي لم يمارس الفيتو على اي أحد في المؤتمر الاخير

اكد عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة حسن السنيد، الاربعاء، أن امين عام حزب الدعوة نوري المالكي لم يمارس "الفيتو" على اية شخصية في المؤتمر الأخير، فيما اشار الى عدم دعمه عودة رئاسة الوزراء للحزب.
وأضاف السنيد، أن "المالكي حصل على اعلى الاصوات بالشورى وهو لم يرشح نفسه امينا عاما لحزب الدعوة، لم يقدم اي قيادي من حزب الدعوة ورقة اصلاحية بما فيهم حيدر العبادي"، منوها بالقول "لا ادعم عودة رئاسة الوزراء للحزب".
وتابع، أن "مؤتمر حزب الدعوة حضره اكثر من 350 شخصا بينهم جميع قيادات الحزب باستثناء عبد الحليم الزهيري بسبب مرضه"، مؤكدا أن "98% من الذين حضروا مؤتمر الحزب وافقوا على اعادة ترشيح المالكي امينا عاما لحزب الدعوة الاسلامية".
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