الغرب الليبي يرفض منح البرلمان "الموازي" أي شرعية

رفض عمداء وأعيان وحكماء بلديات المنطقة الغربية في ليبيا زيارة سفير دولة أوروبية (بريطانيا) لأعضاء مجلس النواب المقاطعين والساعين لإقامة برلمان "موازٍ" بالعاصمة طرابلس.

وأكدت المنطقة الغربية، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن زيارة سفير دولة أوروبية لكيان غير شرعي ترويج له، رافضين موقفه بشكل قاطع.

وطالبت المنطقة الغربية السفير الأوروبي بسحب تصريحاته خلال ذلك الاجتماع والاعتذار عمّا صدر منه في تكريس الانقسام السياسي في ليبيا.

كما طالب عمداء وأعيان وحكماء بلديات المنطقة الغربية، بحسب البيان، وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان الشرعي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تصرفات السفير.

وشددت القبائل على دعم وتأييد الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات.

جاء ذلك خلال جلسة لعمداء وأعيان وحكماء بلديات المنطقة الغربية ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ باﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺻﺒﺮﺍﺗﺔ.

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حضر اللقاء ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩ- ﺻﺮﻣﺎﻥ- ﺻﺒﺮﺍﺗﺔ- ﺍﻟﻌﺠﻴﻼﺕ، ﻭﻣﺪيري أﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ الحكومة الليبية المؤقتة، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭآﻣﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭقائد ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﺒﺮﺍﺗﺔ ﻭأﻋﻴﺎﻥ ﻭﺣﻜﻤﺎﺀ ﻭﻣﺸﺎﺋخ ﻤﻨﺎﻃﻖ (ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ- ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ- اﻟﻤﻄﺮﺩ- ﺻﺮﻣﺎﻥ- ﺻﺒﺮﺍﺗﺔ- ﺍﻟﻌﺠﻴﻼﺕ).

وحاول نحو 40 عضوا من المقاطعين لمجلس النواب الليبي تشكيل جسم موازٍ غير شرعي بالعاصمة طرابلس، في مسعى لشق المؤسسة التشريعية الليبية الوحيدة المنتخبة في البلاد، رغم أن هؤلاء النواب لم يحضروا جلسة واحدة في المجلس ولم يؤدِ أغلبهم القسم الدستوري.

ويتلقى الجيش الوطني الليبي دعما واسعا من قبائل الشرق والغرب والجنوب في معارك التحرير ضد الإرهاب، وكان آخرها عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب التي انطلقت 4 أبريل/نيسان الماضي.





وسبق أن زار وجهاء ومشايخ وأعيان قبائل المنطقة الغربية محاور القتال بالعاصمة طرابلس وغرفة عمليات طوفان الكرامة لدعم القوات المسلحة الليبية في معاركهم لتحرير العاصمة طرابلس من مجموعات المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

كما أعلنت قبائل ليبية عدة في الغرب دعمها الكامل للجيش الوطني الليبي في عملية طوفان الكرامة، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية، مثل قبائل ورفلة وترهونة وورشفانة والمشاشية، وغيرها، إضافة إلى عقد جلسات وملتقيات عدة لدعم الجيش الليبي في عديد من المدن في غرب ليبيا.