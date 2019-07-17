ظريف: القيود الأمريكية على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين "غير إنسانية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأربعاء إن القيود المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في نيويورك ”غير إنسانية بالأساس“.

وأضاف للصحفيين في الأمم المتحدة ”هذا بالتأكيد ليس عملا وديا. هذا يضع أعضاء البعثة وعائلاتهم تحت ظروف غير إنسانية بالأساس. لكن بالنسبة لي، فلا مشكلة، حيث لا يوجد أي عمل لي في أي مكان خارج المباني الثلاثة“.

وقيدت الولايات المتحدة حركة الدبلوماسيين وعائلاتهم لتكون بين مبنى الأمم المتحدة ومقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة ومقر إقامة السفير الإيراني لدى المنظمة الدولية ومطار جون كنيدي. وهناك منطقة أخرى مسموح فيها بالحركة حول كوينزبورو بلازا في منطقة كوينز. ولم يتضح بعد سبب استثناء هذه المنطقة. لكن مطار كنيدي يقع في كوينز.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. كما فرض ترامب مزيدا من العقوبات على إيران.

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وقال ظريف ”الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية على إيران... تستهدف المواطن العادي. هذا يرقى إلى حد الإرهاب“.

وردا على سؤال حول الخطوات التي يتعين اتخاذها لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، قال ظريف ”يجب أن يتوقف ذلك. بمجرد أن يتوقف يمكن أن يعقبه أمور أخرى“.