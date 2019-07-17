الان تتابع مكتب ميركل يكشف حالتها الصحية: ستكمل ولايتها حتى 2021 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، عن أن صحتها جيدة وسوف تستكمل ولايتها في رئاسة الحكومة حتى 2021.

وطالبت صحف ألمانية بإجراء كشف طبي شامل على المستشارة ميركل، وإعلان نتائجه بشكل شفاف، في أعقاب تعرضها للارتجاف للمرة الثالثة في 3 أسابيع، والقلق الكبير حول صحتها ومدى تأثر قيامها بالمهام الرئيسية لمنصبها.

وذكرت صحيفة “ذود دويتشه تسايتونج” الألمانية الخاصة “للمرة الثالثة في أسابيع قليلة، تعرضت المستشارة للارتجاف أمام الكاميرات، ما يظهر ضعفا شخصيا واضحا للغاية، لا يريد أحد تجربته يوما من الأيام”.

Advertisements

وتابعت: “في هذا الإطار، فإن دفاع ميركل البالغة من العمر 64 عاما وإصرارها أنها بخير وقادرة على العمل، مبرر لأنها تريد إيصال رسالة بأنها تمر بشيء عارض، لكن خلف هذا التبرير، يقبع خوف واضح من أن يشكك الناس في صحتها وقدرتها على أداء مهامها”.

وتعرضت ميركل خلال الأسابيع الماضية للارتجاف أمام عدسات الكاميرات، وكانت المرة الأولى في حفل استقبال رئيس أوكرانيا فولودمير زيلانسكي.

والمرة الثانية خلال وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمرة الثالثة خلال مراسم استقبال رئيس الوزراء الفنلندي في برلين، واستمرت الرعشة أكثر من دقيقة، ولكن المستشارة قالت بعدها إنها “على ما يرام”، وإنه “لا داعٍ للقلق”.

وعلى وقع الارتجاف تعرض الائتلاف الحاكم الذي تقوده ميركل المنحدرة من الاتحاد المسيحي “يمين وسط” بمشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي “يسار وسط”، إلى هزات سياسية عنيفة خلال الأشهر الأخيرة، في ضوء الخلافات بين طرفيه حول قضايا عدة، أبرزها قضايا المناخ والرقمنة وميزانية الدفاع.