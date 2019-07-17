قمة للأمن البحري في البحرين بمشاركة 65 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المبعوث الأمريكي بشأن إيران بريان هوك ندوة عقدت في المعهد الأطلنطي،إن "البحرين ستستضيف قمة لبحث الأمن البحري في الخليج بمشاركة 65 دولة". وأضاف هوك أن "إيران مستمرة في تهديد الملاحة البحرية، وهجماتها على السفن وناقلات النفط لن تكون الأخيرة"

وتابع أن "العقوبات الأمريكية على إيران ستزيد ما لم تقبل بالعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أن "المؤتمر المتوقع عقده سيركز على تهديدات إيران للملاحة البحرية". وتصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى مع طهران عام 2015.

زيادة التوتر تزايد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عددا من السفن وناقلات النفط، وإسقاطها طائرة مسيرة أمريكية. Advertisements

ماذا فعلت الولايات المتحدة؟! - أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة. - فرضت واشنطن عقوبات على عدد من قادة إيران بينهم علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري للمرة الأولى، بجانب وزير الخارجية الإيراني. - ذكر البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة تستهدف الأفراد الذين تراهم واشنطن مسؤولين عن التصرفات الإيرانية الخبيثة، بما فيها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في الخليج العربي.

المؤتمر المؤتمر المفترض عقده في البحرين لمواجهة تهديدات إيران للملاحة البحرية في الخليج يعد استكمالا لمؤتمر وارسو الذي عقد في فبراير الماضي بالعاصمة البولندية، كان يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، واستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام طهران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

والمعهد الأطلنطي مؤسسة مستقلة تعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".