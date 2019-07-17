السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وأضاف هوك أن "إيران مستمرة في تهديد الملاحة البحرية، وهجماتها على السفن وناقلات النفط لن تكون الأخيرة"
وتابع أن "العقوبات الأمريكية على إيران ستزيد ما لم تقبل بالعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أن "المؤتمر المتوقع عقده سيركز على تهديدات إيران للملاحة البحرية".
وتصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى مع طهران عام 2015.
تزايد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عددا من السفن وناقلات النفط، وإسقاطها طائرة مسيرة أمريكية.
- أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.
- فرضت واشنطن عقوبات على عدد من قادة إيران بينهم علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري للمرة الأولى، بجانب وزير الخارجية الإيراني.
- ذكر البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة تستهدف الأفراد الذين تراهم واشنطن مسؤولين عن التصرفات الإيرانية الخبيثة، بما فيها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في الخليج العربي.
المؤتمر المفترض عقده في البحرين لمواجهة تهديدات إيران للملاحة البحرية في الخليج يعد استكمالا لمؤتمر وارسو الذي عقد في فبراير الماضي بالعاصمة البولندية، كان يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، واستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام طهران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
والمعهد الأطلنطي مؤسسة مستقلة تعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".
كانت هذه تفاصيل خبر قمة للأمن البحري في البحرين بمشاركة 65 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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