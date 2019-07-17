عقيص للنائب آلان عون: القوات لا تمارس الحرد السياسي

أكد عضو كتلة ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "اتفهم موقف النائب ​الآن عون​ وأقول له نعم ​القوات اللبنانية​ لا تمارس الحرد السياسي، الذي عودتنا عليه جهات اخرى، القوات تمارس حق دستوري وحسب".

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