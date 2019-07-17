سلامة: موازنة مصرف لبنان يصادق عليه المجلس المركزي وهي شفافة

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث تلفزيوني له أن "موازنة مصرف لبنان يصادق عليه المجلس المركزي الذي فيه مدير عام المالية مدير عام ​الإقتصاد​ و4 نواب حاكم وهي شفافة"، مشيراً الى أن "قطع الحساب يتم بنفس الطريقة ويتم ونشرهم ب​الجريدة الرسمية​".

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