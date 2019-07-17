سرحان رعى توقيع كتاب وطني دار سلام لنزيلة في سجن طرابلس

رعى وزير ​العدل​ القاضي ​البرت سرحان​ ممثلا برئيس محاكم الاستئناف في ​الشمال​ القاضي ​رضا رعد​ إقامة "​الجمعية اللبنانية الخيرية​ للاصلاح والتأهيل" حفل توقيع كتاب "وطني دار سلام"، لنزيلة في سجن ​طرابلس​ المركزي، في دار ​نقابة المحامين​ في طرابلس، بحضور ​وزير الثقافة​ الدكتور ​محمد داوود داوود​ ممثلا بالدكتور ​محمود عثمان​، ونقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​.

وحضر حفل التوقيع النائب ​سمير الجسر​ ممثلا بسلمى ذوق، النائبة ​رولا الطبش​ ممثلة بسعاد عقاد، النائبة ​ديما جمالي​ ممثلة بمريم سبلبل، النائب ​وليد البعريني​ ممثلا بعاصم البعريني، النائب ​سامي الجميل​ ممثلا ب​ميشال خوري​، النائب السابق ​سليمان فرنجية​ ممثلا بطنوس فرنجية، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور ​سمير جعجع​ ممثلا بالمهندس نقولا سليمان، الوزير السابق إسطفان الدويهي ممثلا ب​ميشال الدويهي​، ، مدير عام ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ القاضي عبد الله الأحمد ممثلا بمديرة مركز الخدمات الإنمائية في ​القبة​ ربى صوراني، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن غازي عامر، مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​ ممثلا بواصف كريمة، قائمقام بشري ربى شفشفق، قائمقام ​زغرتا​ إيمان الرافعي، الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ ممثلا بمحمود أم هاني، نقيب المهندسين ​بسام زيادة​ ممثلا بالمهندس أحمد هرموش، رئيس بلدية ​أميون​ مالك فارس، الأمين العام للجامعة المرعبية خالد راغب مرعب، سوزان عون ممثلة بمنسقة شؤون ​المرأة​ في ​التيار الوطني الحر​ جومانة سليلاتي، عدد من المحامين ومحامين متدرجين، ورؤساء جمعيات اهلية وحشد من المهتمين.