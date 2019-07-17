سرحان رعى توقيع كتاب وطني دار سلام لنزيلة في سجن طرابلس

رعى وزير العدل القاضي البرت سرحان ممثلا برئيس محاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد إقامة "الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل" حفل توقيع كتاب "وطني دار سلام"، لنزيلة في سجن طرابلس المركزي، في دار نقابة المحامين في طرابلس، بحضور وزير الثقافة الدكتور محمد داوود داوود ممثلا بالدكتور محمود عثمان، ونقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد.
وحضر حفل التوقيع النائب سمير الجسر ممثلا بسلمى ذوق، النائبة رولا الطبش ممثلة بسعاد عقاد، النائبة ديما جمالي ممثلة بمريم سبلبل، النائب وليد البعريني ممثلا بعاصم البعريني، النائب سامي الجميل ممثلا بميشال خوري، النائب السابق سليمان فرنجية ممثلا بطنوس فرنجية، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ممثلا بالمهندس نقولا سليمان، الوزير السابق إسطفان الدويهي ممثلا بميشال الدويهي، ، مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبد الله الأحمد ممثلا بمديرة مركز الخدمات الإنمائية في القبة ربى صوراني، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن غازي عامر، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ممثلا بواصف كريمة، قائمقام بشري ربى شفشفق، قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ممثلا بمحمود أم هاني، نقيب المهندسين بسام زيادة ممثلا بالمهندس أحمد هرموش، رئيس بلدية أميون مالك فارس، الأمين العام للجامعة المرعبية خالد راغب مرعب، سوزان عون ممثلة بمنسقة شؤون المرأة في التيار الوطني الحر جومانة سليلاتي، عدد من المحامين ومحامين متدرجين، ورؤساء جمعيات اهلية وحشد من المهتمين.
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