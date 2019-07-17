التقدمي الاشتراكي: اللقاء الديمقراطي وضع المطران عبد الساتر في موقفه من احداث الجبل

اعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، ان "في إطار استكمال الجولة التي يقوم بها اللقاء الديمقراطي على المرجعيات السياسية والروحية، زار وفد من اللقاء ضم النائبين فيصل الصايغ وهنري حلو، إضافة الى مستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر، بحضور المونسينيور اغناطيوس.
ووضع الوفد، عبد الساتر، في أجواء المرحلة الأخيرة والأحداث التي وقعت في منطقة الجبل، وأكدوا الموقف الثابت للانفتاح والتعاون مع مختلف الجهات".
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