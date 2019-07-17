التقدمي الاشتراكي: اللقاء الديمقراطي وضع المطران عبد الساتر في موقفه من احداث الجبل

اعلن ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في بيان، ان "في إطار استكمال الجولة التي يقوم بها ​اللقاء الديمقراطي​ على المرجعيات السياسية والروحية، زار وفد من اللقاء ضم النائبين ​فيصل الصايغ​ و​هنري حلو​، إضافة الى مستشار النائب ​تيمور جنبلاط​ حسام حرب، مطران بيروت للموارنة ​بولس عبد الساتر​، بحضور المونسينيور اغناطيوس.

ووضع الوفد، عبد الساتر، في أجواء المرحلة الأخيرة والأحداث التي وقعت في منطقة الجبل، وأكدوا الموقف الثابت للانفتاح والتعاون مع مختلف الجهات".