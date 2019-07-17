رابطة موظفي الإدارة العامة: ماضون في الإضراب العام والشامل حتى إشعار آخر

توجهت "الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة" في بيان لها "بالتحية إلى كل الموظفين الذين شاركوا في إضراب اليوم".
وأعربت الهيئة عن "اعتزازها بالمناقبية التي تحلوا بها ووقفتهم المشرفة دفاعا عن الإدارة العامة وحقوق العاملين فيها".
وأشادت بـ "التزام الموظفين التحرك المطلبي المتواصل حتى تحقيق كل المطالب المحقة والعادلة".
وأكدت الهيئة "في هذا الإطار استمرار الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة حتى إشعار آخر، على أن تبقي الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وإعلان الخطوات المقبلة".
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