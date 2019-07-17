شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تسكين الفلسطينيين بسيناء أو وجود مشروعات تتعلق بهم أكذوبة إخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل ما يثار حول صفقة القرن وتسكين الفلسطينيين فى سيناء أو وجود مشروعات تتعلق بهم، ما هى الإ أكاذيب إخوانية تروجها جماعة الإخوان الإرهابية من أجل التشكيك فى الدولة المصرية، ومحاولة إثارة الرأى العام على مسئولى الدولة المصرية.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح له، أن كل الأكاذيب الخاصة بهذا الأمر ، كل أكذوبة تروجها اللجان الإلكترونية والقنوات والمواقع التابعة للإخوان، وذلك حتى تنفذ مخططها بهدم الدولة، والتأثير عليها داخليا وخارجيا، لافتا أن كل المصادر التى تحدثت فى الأمر الخاص بصفقة القرن، نفت كل ما يقال حول تسكين الفلسطينين فى سيناء، أو إقامة مشروعات لذلك، فجماعة الإخوان أصبحت تمثل خطرا على الدولة أكثر من إسرائيل والصهيانة .

كان القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبيرجر قال إنه لا وجود لأى خطط بشأن تسكين الفلسطينيين فى سيناء أو وجود مشروعات تتعلق بهم، مشيرا إلى أن أى مشرعات فى سيناء هى لخدمة المصريين وهو ما أكده مؤتمر البحرين، الذى عقد يونيو الماضى والذى كان ناجحا للغاية