كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد عكاشة: "أردوغان يهرب من أزماته الداخلية بإثارة الأزمات دوليا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش أزمة داخلية عميقة عقب هزيمته في مينة إسطنبول.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج" صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الأصوات التي ذهبت إلى المعارضة التركية في الانتخابات الأخيرة بإسطنبول كانت عقابية وحملت رسالة لأردوغان بأنها ترفض سياسته.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن حزب أردوغان شهد انشقاق قيادته، وهو الحزب الذي يرعى مشروع الإسلام السياسي في داخل تركيا وخارجها، مؤكدًا أن الرئيس التركي يتلقى خسائر متتالية، وقيادات حزبه المنشقين يروا أن مشروع "أردوغان" سيؤدي إلى خسارة تركيا حلفائها ويقودها إلى تهلكه.

ونوه إلى أن أردوغان يهرب من أزماته الداخلية بإثارة الأزمات دوليا، موضحًا أن الرئيس التركي لديه أزمات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وقبرص واليونان وليبيا وسوريا.

