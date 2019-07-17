الصحافة السعودية.. ياجور يقترب من الانضمام لنادي ضمك

بات محسن ياجور لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، قريبا من مغادرة الفريق الأخضر في اتجاه الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع “سبور24” السعودي، إن ياجور سيجاور نادي ضمك الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين في السعودية، في الفترة الجارية من “الميركاتو” الصيفي.

وأضاف الموقع نفسه “اتفق ضمك مع نظيره الرجاء، على انتقال محسن ياجور، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى صفوف الفريق السعودي لمدة موسم واحد”.

وساهم “الغوليادور” في قيادة فريق الرجاء الرياضي للتتويج بثلاثة ألقاب، منذ عودته إلى أحضان ناديه الأم قبل موسمين، وهي كأس العرش، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، ثم السوبر الإفريقي.

يذكر أن نادي ضمك ضم إلى صفوفه قبل أسابيع، زكرياء حدراف اللاعب السابق للفريق البيضاوي.