سخنين: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في بجروح وصفقت بالخطيرة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، قرب مدينة سخنين.
ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية للمصاب في المكان ومن ثم جرى نقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال علاجه.
وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.
28 قتلى منذ بداية العام، منهم 6 نساء
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 28 بينهم 6 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
وكانت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قد أقرتا سلسلة من النشاطات، من أجل الضغط على الشرطة ومؤسسة الحكم، لملاحقة الجريمة المستفحلة، ونظمتا وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للشرطة في مدينة يافا، بتاريخ 29.05.2019 في إطار النشاطات الكفاحية ضد تواطؤ الشرطة، أمام استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.
وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.
وقالت قيادات عربية إن الشرطة تتواطأ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.
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