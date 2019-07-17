الحكم على "إمبراطور" المخدرات إل تشابو بالسجن مدى الحياة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة بروكلين الاتحادية في ولاية نيويورك الأميركية مساء اليوم، الأربعاء، حكمًا بالسّجن مدى الحياة على زعيم كبر شبكة تهريب واتجار بالمخدرات في العالم، خواكين جوزمان المشهور باسم "إل تشابو"، كما حكمت عليه بقضاء 30 سنةً إضافيّة في السّجن، ودفع غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.

وخلال الجلسة، زعم جوزمان أنه تعرض لسوء المعاملة في السجن الذي جرى توقيفه فيه قرابة 30 شهرًا، واتهم السلطات الأميركية بعدم توفير محاكمة عادلة له، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

ووجدت المحكمة أن جوزمان (62 سنة) مذنب بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة، وفي شباط/ فبراير الماضي، وجهت المحكمة الفيدرالية الأمريكية لجوزمان، تهما أبرزها تنظيم عصابة إجرامية، ومحاولة غسل أموال، وتنفيذ عمليات مسلحة، وارتكاب جريمة القتل غير العمد، وتجارة الماس غير المشروعة، وتجارة الكوكايين والهيروين والماريجوانا وتهريبها.

وكانت هيئة المحلفين قد قررت، في شهر شباط/ فبراير الماضي، أن جوزمان مذنب بتهريب كميات ضخمة من الكوكايين والهيروين والحشيش، إلى جانب تورطه في العديد من المؤامرات التي تهدف إلى ارتكاب عمليات قتل.

Advertisements

ويعدّ "إل تشابو" من أخطر مهربي المخدرات فى العالم، وله 5 زوجات و11 من الأولاد، كما أنه زعيم عصابة متخصصة فى تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال والتجارة فى الأعضاء البشرية والّتي تدعى "كارتل سينالو"، وتتجاوز عائدات العصابة التي يرأسها 3 مليارات دولار سنويا.

ألقت القوات المكسيكية القبض عليه فى 9 كانون الثاني/ يناير 2016، بعد معركة استخدمت فيه كافة الأسلحة، وبعد هروبه عدّة ثلاث مرّات من اعتقاله، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.