مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بحادث طرق قرب جلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون مساء اليوم، الأربعاء، في حادث طرق بالقرب من جلجولية، وصفت حالة أحدهم بين المتوسّطة والخطيرة، وحالة مصابين آخرين بالطفيفة.
ووقع حادث الطّرق بين ثلاث سيارات على شارع 444 القريب من بلدة جلجولية، مساء اليوم الأربعاء، حيث تمّ نقل المصابين إلى مستشفى مئير في كفار سابا، ليتمّ إعلان وفاة أحدهم، ومستشفى بيلينسون في بيتح تكفا.
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