2019-07-17 | 19:49
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نجح فريقا القاسم وزاخو في التاهل للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2019/ 2020، بعد نهاية الجولة الاخيرة من دوري المجموعات للدور التأهيلي للدوري الممتاز.
في المقابل استطاع فريق زاخو ان يخطف فوزاً مثيراً في الدقائق الاخيرة من مباراته المصيرية امام برايتي، بعدما تغلب على الاخير 2-0 سجلها كل من محمد نوري ومحمد نومي في الوقت بدل الضائع.
وسيلعب الفريقان في المباراة النهائية على ملعب الصناعة في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. القاسم وزاخو يتأهلان للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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