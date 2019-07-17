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رسمياً.. القاسم وزاخو يتأهلان للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

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2019-07-17 | 19:49

رسمياً.. القاسم وزاخو يتأهلان للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

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نجح فريقا القاسم وزاخو في التاهل للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2019/ 2020، بعد نهاية الجولة الاخيرة من دوري المجموعات للدور التأهيلي للدوري الممتاز.
ونجح فريق القاسم في ضمان تأهله للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة وتغلب على فريق كربلاء بثلاثية نظيفة.

في المقابل استطاع فريق زاخو ان يخطف فوزاً مثيراً في الدقائق الاخيرة من مباراته المصيرية امام برايتي، بعدما تغلب على الاخير 2-0 سجلها كل من محمد نوري ومحمد نومي في الوقت بدل الضائع.


وسيلعب الفريقان في المباراة النهائية على ملعب الصناعة في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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