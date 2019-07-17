رسمياً.. القاسم وزاخو يتأهلان للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

ونجح فريق القاسم في ضمان تأهله للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة وتغلب على فريق كربلاء بثلاثية نظيفة.

في المقابل استطاع فريق زاخو ان يخطف فوزاً مثيراً في الدقائق الاخيرة من مباراته المصيرية امام برايتي، بعدما تغلب على الاخير 2-0 سجلها كل من محمد نوري ومحمد نومي في الوقت بدل الضائع.



وسيلعب الفريقان في المباراة النهائية على ملعب الصناعة في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.